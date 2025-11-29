“Progetto Agorà”: un convegno per illustrare i risultati raggiunti sul tema dell’immigrazione

Grosseto. Il Progetto Agorà della delegazione Cesvot di Grosseto ha riunito nel biennio 2024/2025 associazioni, gruppi informali e istituzioni per lavorare insieme su immigrazione e inclusione.

Da questo percorso è nato “Agorà Immigrazione”, un coordinamento provinciale che oggi coinvolge oltre trenta realtà del terzo settore. Il convegno “Progetto Agorà: esperienze per una comunità che cambia” presenterà i risultati raggiunti, rilancerà il dialogo con enti locali e comunità e si aprirà con i saluti istituzionali di Silvia Sordini, presidente della delegazione Cesvot di Grosseto, e Carla Minacci, assessore alle politiche sociali. Seguiranno gli interventi dei referenti del coordinamento e dei rappresentanti della Prefettura e delle istituzioni locali.

Concluderà il convegno un buffet curato dalla Cooperativa Il Melograno.

Appuntamento martedì 2 dicembre alle 16.00 a Grosseto, nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema, in corso Carducci 14.