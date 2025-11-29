Eventi di Natale: il Comune cerca associazioni ed enti per l’organizzazione

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di uno o più soggetti disponibili a organizzare attività ludico-ricreative e momenti di socializzazione durante le prossime festività natalizie, con particolare attenzione alla terza età. L’iniziativa conferma la volontà dell’amministrazione di favorire occasioni di incontro e condivisione, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle associazioni, degli enti del terzo settore e degli operatori locali.

Le attività proposte potranno includere giochi tradizionali, tornei, panfortate, intrattenimenti musicali e momenti conviviali con prodotti tipici del periodo, oltre ad altre iniziative suggerite dai partecipanti. Per sostenere l’organizzazione, il Comune ha stanziato un contributo straordinario di 1.500 euro destinato ai premi che verranno assegnati nel corso delle varie attività.

Possono partecipare enti del terzo settore, associazioni del territorio, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed enti privati che perseguano finalità sociali, educative, ricreative o sportive. Le candidature, presentabili anche in forma associata, dovranno essere compilate utilizzando il modulo allegato all’avviso, pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Manciano. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 dell’8 dicembre 2025.

Le proposte saranno valutate dagli uffici competenti, che ne esamineranno la completezza e la fattibilità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile del procedimento, la funzionaria Sara Bartoccini, all’indirizzo e-mail sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it oppure al numero 0564.6205340.