Settimana della Bellezza: finissage delle mostre con due appuntamenti

Sabato 29 novembre, la mattina le visite guidate e il pomeriggio il convegno "Abitare la vita" promosso dall'Ordine degli architetti

di Redazione
Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse due appuntamenti per il finissage delle mostre della Settimana della bellezza, rassegna organizzata dalla Fondazione Crocevia con la Diocesi di Grosseto, sostenuta dal Comune di Grosseto e da Fondazione Grosseto Cultura.

L’appuntamento è sabato 29 novembre con due eventi: la mattina, alle 11.00 il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa, e Ottavia Banchi, di PromoCultura, saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta delle due mostre della Settimana della bellezza, “Edoardo Milesi. Abitare la vita. Progetti per la Maremma”, a cura di Giovanni Gazzaneo, Giulia Milesi e Mauro Papa, e “Pinturicchio e Alfarano. Dialoghi di terra e cielo”, a cura di Giovanni Gazzaneo e Mauro Papa. La visita è gratuita.

Nel pomeriggio, alle 14.30, è in programma il convegno organizzato dall’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto “Abitare la vita”, con Stefano Giommoni, Edoardo Milesi e Andrea Spinelli: un confronto sul senso dell’abitare oggi, dove il progetto, inteso come atto culturale e civile, diventa lo strumento con cui l’architettura orienta la trasformazione del vivere. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Scuola permanente dell’abitare e nell’ambito della “Settimana della Bellezza”, e dà la possibilità di avere 2 crediti formativi professionali. L’ingresso al convegno è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0564.488066 negli orari di apertura del museo oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

