Oltre 15mila euro dal Ministero: contributo alla biblioteca comunale per l’acquisto di libri

Monterotondo Marittimo (Grosseto). La biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo è stata ammessa a beneficiare di un contributo di 15mila e 836euro negli anni 2025/2026 sul Fondo per l’editoria libraria stanziato dal Ministero della cultura.

Queste risorse saranno utilizzate per l’acquisto di nuovi volumi: “Con questo cospicuo contributo ministeriale andremo ad ampliare la disponibilità e la varietà di libri presenti nella nostra biblioteca – sottolinea il sindaco Giacomo Termine – potenziando ulteriormente una struttura che, grazie anche agli investimenti del Comune sulla nuova sede inaugurata nel 2024, è diventata un punto di riferimento per la comunità locale. La nuova biblioteca è stata progettata come uno spazio culturale moderno e dinamico, adibito non solo alla consultazione dei volumi, ma anche alle attività e agli eventi culturali”.

“La lettura ha un ruolo fondamentale nella crescita individuale e collettiva – aggiunge l’assessore Monica Cavicchioli – e questo contributo ci permetterà di continuare a incentivarla, offrendo ai cittadini un patrimonio librario sempre più ricco, capace di stimolare curiosità, conoscenza e partecipazione culturale”.