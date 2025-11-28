Comune Isola del Giglio, Cgil e Uil: “Ancora stipendi in ritardo, inviata diffida all’amministrazione”

«Grave e inaccettabile la situazione che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori del Comune dell’Isola del Giglio, che anche a novembre non hanno ancora (a oggi) ricevuto lo stipendio».

A dichiararlo, in un comunicato, sono la Fp Cgil e la Uil Fpl di Grosseto.

Una condizione che si era già verificata a ottobre e che oggi si ripete, nonostante i sindacati avessero da tempo segnalato le criticità dell’ufficio Ragioneria.

«Mentre il carovita continua a mordere, chi lavora per garantire ogni giorno i servizi pubblici essenziali non viene pagato regolarmente – denunciano Fp Cgil Grosseto e Uil Fpl Grosseto -. Le situazioni di chi lavora in Comune sono le più disparate, come in ogni altro luogo di lavoro e, per chi fatica ad arrivare a fine mese, subire un ritardo nei pagamenti significa trovarsi letteralmente senza mezzi per vivere».

Fp Cgil e Uil Fpl ricordano che la situazione di sofferenza dell’ufficio Ragioneria – chiamato a gestire stipendi, bilanci e adempimenti contabili – era stata già fatta presente dai sindacati all’amministrazione comunale, ma ogni appello a intervenire è stato ignorato.

«La ripetizione dei ritardi neo pagamenti a ottobre e novembre è la prova concreta di quanto abbiamo denunciato. L’ufficio Ragioneria necessita di un immediato potenziamento di personale, senza il quale proseguiranno disservizi e disagi che colpiscono direttamente i lavoratori e di conseguenza anche i cittadini e il lavoro del Comune intero», aggiungono i sindacati.

Fp Cgil Grosseto e Uil Fpl Grosseto hanno inviato ieri una diffida al Comune, chiedendo all’amministrazione dell’Isola del Giglio di assumersi le proprie responsabilità corrispondendo quanto prima gli stipendi ai dipendenti, garantendone la regolarità, restituendo così dignità e rispetto a chi lavora al servizio della comunità.