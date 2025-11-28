Home Grosseto“Banche alleate del territorio”: approvata all’unanimità la mozione di Gabbrielli
“Banche alleate del territorio”: approvata all’unanimità la mozione di Gabbrielli

Filiali aperte, Bancomat funzionanti e sostegno all'economia reale

Grosseto. Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la mozione che punta a riportare le banche al loro ruolo originario: essere alleate dei cittadini e delle imprese, con filiali aperte, Bancomat funzionanti e servizi concreti sul territorio. La proposta è stata presentata dai consiglieri di centrodestra, con Amedeo Gabbrielli come promotore.

La mozione sottolinea l’urgenza di una riforma strutturale che ripristini la distinzione tra banche di credito e banche di investimento, superata negli anni ’90 dalle liberalizzazioni che hanno profondamente modificato il sistema bancario nazionale.

«È fondamentale – si legge nel testo – tutelare i risparmiatori e rafforzare un sistema bancario orientato a finalità sociali e al sostegno dell’economia locale».

L’iniziativa richiama l’articolo 47 della Costituzione, che assegna alla Repubblica il compito di incoraggiare e tutelare il risparmio, disciplinando e controllando l’esercizio del credito, e la Legge Bancaria del 1936, che distingueva chiaramente gli istituti di credito ordinario dalle banche dedicate ad attività speculative.

«Le banche devono tornare ad essere alleate delle comunità locali – spiega Gabbrielli sostenendo famiglie, imprese e sviluppo territoriale, garantendo la presenza di filiali aperte e di servizi Bancomat funzionanti, senza confondere l’attività creditizia tradizionale con quella finanziaria speculativa».

