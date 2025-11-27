Un Natale tutto da vivere in paese: il programma completo degli eventi

Castel del Piano (Grosseto). Con la prima neve sull’Amiata si avvicinano le feste di Natale e fine anno a Castel del Piano. Il programma degli eventi è sempre più ricco e quest’anno la novità assoluta è che si torna a festeggiare il Capodanno in piazza, ma non solo.

L’obiettivo e la volontà che guida tutto il programma è la valorizzazione della comunità e quello di creare tante occasioni per condividere il piacere di stare insieme e vivere i sapori tipici della montagna.

Il programma

Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 sarà un susseguirsi di iniziative a partire da un fine settimana – 6, 7 e 8 dicembre – tutto di dedicato al gusto con “Luci e Sapori”, organizzato dall’amministrazione comunale; saranno i giorni anche della festa ‘Loggione’, promossa dalla Contrada Poggio.

L’8 dicembre sarà un pomeriggio ricco di iniziative: partirà il Mercatino di Natale che arricchirà le festività fino alla Befana grazie all’impegno della Misericordia di Castel del Piano e della sua Officina solidale, Babbo Natale arriverà con una slitta speciale per aprire la sua casa ed in piazza Garibaldi un Dj set natalizio accompagnerà degustazioni e accensione dell’albero di Natale e delle luminarie.

Sisters and Brothers gospel choir ensemble – 13 dicembre – colorerà di suoni piazza Garibaldi, poi, dopo il mercato straordinario del 17 dicembre e la festa organizzata dal comitato dei genitori il 19 dicembre, sarà il tempo dei “Giochi di Natale” – 22 dicembre – che prepareranno alla festa del 24 dicembre con il concerto della street band natalizia lungo le vie del paese, la pedalata natalizia Babbobike, promossa da Amiata outdoor, e in piazza Garibaldi lo spettacolo dei Burattini e le goloserie a cura di Avis, Misericordia e Pro loco.

Il 26 dicembre torna la magia del grande concerto “Risuonano gli organi”, con Anna Ginanneschi all’organo e Remo Simonetti al clarino nella chiesa della Natività (Propositura).

Il programma prosegue con un crescendo nei giorni che separano dal Capodanno con la festa – 27 dicembre – “Bimbobell” in piazza con canzoni, giochi, truccabimbi e magie in piazza, seguito dal concerto di fine anno della Filarmonica “G. Rossini” in sala musica. Domenica 28 sarà il presepe vivente ad animare i vicoli del centro storico e lunedì 29 dicembre le voci dei Cardellini del Fontanino saranno protagoniste del consueto concerto invernale al Teatro Amiatino.

Il 31 dicembre si torna in piazza Garibaldi, nel pomeriggio, per salutare l’anno vecchio con la fiaccola, il vino caldo e il vischio offerto dal Motoclub ed attendere il nuovo anno con la musica di Martina Minelli DJ, dalle 22.30 in piazza Madonna.

Il 2026 si aprirà ancora una volta con la bella musica di “Risuonano gli organi” con Anna Ginanneschi e Stefano Pioli, sempre nella chiesa della Natività.

La stagione delle feste si chiuderà con la gioia dei bambini il 6 gennaio con un pomeriggio dedicato alla Befana, organizzato da Avis, Pro Loco e Misericordia.

Tutto il programma è possibile grazie alla collaborazione con le associazioni del paese che, come sempre, si impegnano in attività e progetti insieme all’amministrazione; un ringraziamento a tutti loro e uno particolare a tutti i dipendenti comunali.