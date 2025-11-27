Porto Santo Stefano: nuova sede per la futura Casa di comunità

Monte Argentario (Grosseto) – Da lunedì primo dicembre saranno aperte nella nuova sede le attività del distretto sanitario di Porto Santo Stefano.

Dal lungomare dei Navigatori i servizi vengono trasferiti nella struttura che diventerà la nuova Casa di comunità e che si trova all’angolo fra via Barellai e via Collodi.

L’ambiente è dotato di due ingressi, da via Collodi si potrà accedere agli ambulatori dei medici di medicina generale e alla continuità assistenziale (guardia medica), mentre da via Barellai a tutti gli altri servizi per la cittadinanza.

La Casa di comunità sarà il punto di riferimento territoriale per i bisogni sanitari e sociali dei cittadini, garantirà sia l’erogazione diretta dei servizi che l’organizzazione dei percorsi integrati per rispondere ai bisogni, in particolare delle persone con patologie croniche e fragili.

La direzione di distretto della Asl Toscana sud est delle Colline dell’Albegna prevede la prossima apertura del Centro unico di prenotazioni (Cup) e del Punto unico d’accesso (Pua), ovvero quello sportello utile per orientare i cittadini verso i servizi socio-sanitari e sociali, quale punto di riferimento per aiutarli a conoscere e attivare i servizi disponibili per persone con fragilità o con disabilità, valutarne i bisogni e avviare un percorso di presa in carico integrata.