Festa di Capodanno in piazza: ospiti d’eccezione in laguna danno il benvenuto al 2026

Orbetello (Grosseto). Grande festa in piazza Eroe dei due mondi ad Orbetello per salutare l’arrivo del nuovo anno con il dj set d’eccezione di Marco Melandri e il ritorno di Paolo Noise direttamente dallo Zoo di 105, evento gratuito offerto dall’amministrazione comunale e organizzato dalla Lux Events.

“Capodanno 2025” si annuncia un grande evento con musica, spettacolo e divertimento: «Quest’anno – sottolinea il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – la nostra amministrazione ha organizzato un Capodanno stellare. Una festa che accenderà il nostro centro storico per offrire un intrattenimento pensato per tutte le età con grandi nomi di rilievo del panorama nazionale e un ospite d’eccezione, Marco Melandri, campione del mondo del motociclismo che sta riscuotendo molto successo anche come dj. Un cCapodanno a Orbetello che si pone nella provincia di Grosseto come sicuro richiamo di tanti giovani e meno giovani. Abbiamo voluto organizzare qualcosa di diverso e di grande impatto. Tante saranno le novità con il brindisi in piazza a mezzanotte offerto dalla nostra amministrazione comunale. Ringraziamo Lux events che si occuperà di tutta l’organizzazione».

«Ormai da anni – aggiunge Maddalena Ottali, assessore con delega al turismo, alla cultura e al commercio – abbiamo il piacere di offrire ai cittadini la possibilità di festeggiare insieme nella piazza principale di Orbetello, un momento di svago e leggerezza nel quale la comunità ha il piacere di ritrovarsi per iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici. Uno spettacolo che, quest’anno, porterà energia ed eleganza nella splendida cornice del nostro centro storico.Un appuntamento molto atteso che, come amministrazione, siamo felici di offrire ogni anno ai nostri concittadini e ai turisti che ci sceglieranno per salutare l’arrivo del 2026 e che quest’anno può vantare un livello qualitativo veramente alto».

«Siamo orgogliosi di presentare un Capodanno che unisce spettacolo, qualità artistica e un forte senso di comunità – commenta Klaudjo Viska, manager della Lux Events -, il nostro obiettivo è regalare a Orbetello una notte indimenticabile, capace di coinvolgere pubblico di tutte le età in un’atmosfera festosa e sicura. Abbiamo scelto artisti di grande talento e personalità, uniti ad una produzione tecnica d’eccellenza, per trasformare la piazza in un vero palcoscenico a cielo aperto. Ringraziamo il Comune di Orbetello e tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiranno a dare vita a questa notte speciale. Invitiamo i cittadini a vivere con noi questo momento unico: sarà una festa carica di energia, emozioni e buon auspicio per il nuovo anno».

Il programma

L’apertura della serata, prevista per le 22.30, è affidata a Jonny Mele, artista poliedrico e intrattenitore capace di scaldare subito il pubblico con il suo carisma e la sua energia. La sua performance darà ufficialmente il via alla notte più lunga dell’anno con un mix di musica, ritmo e interazione con il pubblico.

Alle 23 sarà la volta del noto conduttore dello Zoo di 105, Paolo Noise (Radio 105), che farà ballare il pubblico con un Dj set esplosivo, tra hit internazionali, remix anni ’90/2000 e la sua travolgente ironia.

Allo scoccare della mezzanotte il pubblico e gli artisti accoglieranno il nuovo anno con un emozionante countdown, spettacolo di luci e un brindisi collettivo che illuminerà la laguna.

La notte proseguirà, poi, con lo special guest Marco Melandri, campione del mondo di motociclismo e personaggio televisivo molto amato, che salirà sul palco per festeggiare insieme ai cittadini di Orbetello, condividendo la sua simpatia e la sua inconfondibile energia. Il suo dj set sta conquistando tutto il Paese.

A condurre la notte di San Silvestro sarà Selvaggia Roma (nella foto), volto noto della televisione e dei social, che sarà la padrona di casa dell’evento, accompagnando gli artisti con la sua verve e la sua simpatia insieme a un corpo di ballo con ballerine professioniste che animeranno la piazza con coreografie spettacolari.

Al pubblico saranno inoltre offerte le magliette ufficiali Radio 105 e Zoo di 105.