Manutenzione e decoro, ecco il nuovo servizio: un mezzo e personale a disposizione della città

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale investe cura della città: piccoli interventi, grande impatto sul territorio a Follonica. Un mezzo e due persone a disposizione otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per la piccola manutenzione e il decoro.

Iniziano così gli interventi operativi del nuovo “Piano strategico di manutenzione del decoro urbano” dell’amministrazione comunale, un’azione mirata a migliorare l’aspetto estetico e la vivibilità di quartieri e centro cittadino attraverso la cura dei particolari.

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi prioritari della Giunta Buoncristiani, che mantiene così gli impegni.

Il progetto nasce dal conferimento della specifica delega all’assessore Sandro Marrin,i che ha optato per un servizio, della durata di un anno, di cui si occuperà l’azienda Green Lovers di Bertini Tommaso per un anno. Questo tipo di azione ovviamente supporterà quella del personale dell’Ente, impegnato nelle altre mansioni.

“Iniziano i lavori per restituire dignità e bellezza alla nostra città – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Sandro Marrini -. Sono piccoli interventi, ma hanno un grande significato: vogliamo prenderci cura dei nostri quartieri, dei luoghi che viviamo ogni giorno. Questo è un impegno concreto verso la nostra comunità, un gesto importante per la città che siamo e quella che vogliamo diventare. Questo è solo l’inizio, ma insieme possiamo davvero fare la differenza. Per questo in città vedrete muoversi un mezzo con su scritto ‘Stiamo lavorando per il Comune di Follonica – Servizio decoro'”.

“Gli interventi intanto – dichiarano il sindaco e l’assessore – sono partiti dal lungomare, nella zona centrale, per spostarsi verso la zona nord e toccheranno vari punti dei quartieri. Saranno decisivi anche per rendere vivibile e accogliente Follonica nel periodo natalizio e delle festività, sia per i cittadini sia per i visitatori. Massima attenzione inoltre ai parchi cittadini, luogo di riferimento per le famiglie, i nostri ragazzi e i bambini. Un aspetto a cui teniamo molto”.