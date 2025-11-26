Home GrossetoGuano all’ingresso dell’ospedale: operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione della zona
Guano all’ingresso dell’ospedale: operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione della zona

di Redazione
Grosseto. Sono in corso da questa mattina le operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione delle aree esterne del presidio ospedaliero di Grosseto.

A seguito dell’intensificazione della presenza dei volatili negli alberi in prossimità della struttura sanitaria, la direzione di presidio ha adottato adeguate contromisure volte a garantire il decoro e l’igiene dei percorsi. Dalle prime ore del mattino, una ditta specializzata e il personale di Sei Toscana, gestore dei rifiuti, hanno effettuato il lavaggio delle superfici e dei percorsi pedonali. Contestualmente, per evitare il ripetersi di situazioni critiche, sono stati potenziati i sistemi acustici di dissuasione dei volatili.

«Il fenomeno era noto, ma si è manifestato con insolita intensità – spiega il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -, si è resa pertanto necessaria una revisione strutturale dei sistemi di dissuasione della presenza dei volatili, con l’installazione di nuovi e più efficienti apparecchi acustici. Contemporaneamente, sono state effettuate pulizie approfondite delle aree colpite dal guano in modo da ripristinare il decoro e l’igiene. Serve tuttavia la massima consapevolezza da parte di tutte le istituzioni che il fenomeno della presenza dei volatili è particolarmente critico e che occorrono iniziative di ampio raggio al fine di limitare la loro presenza e quindi il problema del guano».

A partire dal primo pomeriggio di oggi, a seguito della conclusione delle operazioni di pulizia straordinaria nell’area d’accesso, sono stati riaperti gli ingressi veicolari e pedonali dalla rotonda di via Senese. Le operazioni proseguiranno anche nella giornata di giovedì 27 novembre nelle aree limitrofe.

