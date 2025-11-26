Home Cultura & Spettacoli“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo nuovo libro
“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo nuovo libro

L'iniziativa è in programma venerdì 12 dicembre

di Redazione
Follonica (Grosseto). Venerdì 12 dicembre, alle 17.00, la Biblioteca della Ghisa di Follonica ospiterà Irene Vella, follonichese doc, giornalista, editorialista di punta del magazine femminile online più letto d’Italia, “DiLei”.

Durante l’incontro Vella presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “Era mia figlia”, un libro che restituisce la voce a chi se n’è andata. Fa parlare ogni donna non solo della sua morte, ma della sua vita, e si fa tramite del dolore di chi resta. Queste pagine vogliono essere una restituzione, una denuncia e uno strumento: per imparare a capire i segnali, a individuare il pericolo, a mettersi in salvo e a prestare aiuto.

Presenterà l’incontro Laura Galeazzi.

Foto di Michele Guerrini

