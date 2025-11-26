Bagno di Gavorrano illumina il Natale: raccolti 4.242 euro per le luminarie del paese

Gavorrano (Grosseto). L’Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano annuncia con grande soddisfazione il risultato ottenuto con la cena di raccolta fondi che si è svolta venerdì 21 novembre. Il ricavato netto, pari a 4.242 euro, ha permesso di coprire quasi interamente la spesa complessiva di 4.400 euro necessaria all’allestimento delle luminarie natalizie 2025. Un obiettivo pienamente raggiunto, che permetterà anche quest’anno di illuminare il paese.

“Un risultato che ci riempie d’orgoglio – commenta la presidente Alessandra Bocelli –, reso possibile grazie alla generosità dei commercianti, dei cittadini e di tutte le realtà che hanno partecipato con entusiasmo alla nostra iniziativa.”

Un ringraziamento sentito va allaAmministrazione comunale per il supporto costante, al coordinamento della Casa del Popolo per aver messo a disposizione la struttura, alla Federcaccia sezione Gavorrano, all’Auser, ai volontari e all’associazione Insieme in Rosa per la loro disponibilità e collaborazione, oltre ai commercianti del paese e a tutti i cittadini intervenuti alla serata.

L’Associazione Commercianti dà appuntamento ai mercatini di Natale, che si svolgeranno il 20 e 21 dicembre a Bagno di Gavorrano, ultimo evento dell’anno, per festeggiare insieme, in attesa di un nuovo calendario di eventi per il 2026.