Area produttiva di via Genova: affidati i lavori per la riqualificazione

Grosseto. Firmato il contratto per l’affidamento dei lavori allo svincolo antistante via Genova, su via Senese. L’impegno ammonta a opere per un milione e 400mila euro.

Soddisfatto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Si tratta – sottolinea – di un intervento legato ai fondi nazionali di Sviluppo e coesione destinato a riqualificare un’intera area produttiva che si trova in una zona sensibile e particolarmente trafficata della città, all’ingresso del capoluogo. È un atto pratico estremamente prezioso che va a sostenere le attività economiche locali e lo sviluppo del territorio”.

Guarda alla visione d’insieme l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi: “Le opere rientrano a pieno in una progettualità ad ampio raggio che mira a una crescita significativa del comparto produttivo maremmano. Le scelte amministrative, e questo ne è il più classico esempio, possono incidere in profondità nelle dinamiche economiche territoriali e porre delle fondamenta importanti per il futuro. Il contributo statale, veicolato tramite la Regione, rappresenta un caso virtuoso di uso dei fondi pubblici, che determina un decisivo miglioramento del sistema infrastrutturale locale”.

L’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, pone l’accento sul lavoro degli uffici: “Va concretizzandosi così il progetto che avevamo sposato e sostenuto con un intenso lavoro tecnico e amministrativo e l’impiego di risorse interne facendoci trovare pronti nel momento di chiudere in modo positivo la partita. Avremo dunque una viabilità moderna ed estremamente funzionale che sarà capace di accogliere il volume di traffico stradale necessario in modo agile e sicuro. Prosegue dunque il nostro impegno nel portare avanti progettualità strategiche e che siano a pieno servizio della comunità“.

Giunge anche il plauso da parte di Confindustria. “Con l’apertura di questo cantiere – sottolineano il responsabile della delegazione di Grosseto Giovanni Mascagni, e i tecnici progettisti incaricati dello studio Starc – prende avvio la prima fase del progetto ‘AreaPuntoZero’ che Confindustria ha sviluppato insieme alle imprese dell’area di via Genova per riqualificare la zona produttiva e dare nuovo slancio alla manifattura della nostra città. Oggi quest’area accoglie molte imprese che hanno investito e sono cresciute in alcuni casi ottenendo importanti risultati a livello internazionale. È importante sostenere e creare le condizioni affinché esse operino al meglio e per essere attrattivi per nuovi investimenti. Questo è il primo passo, quello più urgente perché finalizzato a migliorare sia la sicurezza di chi lavora in quest’area che la logistica dei prodotti. Non ci dobbiamo fermare, ma guardare sempre avanti perché l’intera area ha bisogno di molti interventi”.