“Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film è in programma giovedì 27 novembre

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 27 novembre, alle 19, sarà proiettato il film “Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, per la regia di Giuseppe Piccioni.

Con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini.

Il film

Il film racconta Giovanni Pascoli attraverso la memoria familiare e gli affetti, soprattutto il legame con le sorelle Mariù e Ida. Un viaggio che ripercorre i momenti chiave della sua vita e delle relazioni che hanno plasmato la sua sensibilità poetica.

