Urban Center, allestita la sede: ospiterà riunioni e confronti sul futuro della città

Il grande obiettivo dell’amministrazione comunale è la rigenerazione urbana

Follonica (Grosseto). Allestita la nuova sede di Urban Center a Follonica all’interno della Fonderia 1, nel cuore dell’ex Ilva.

Da ieri lo spazio – già operativo in questi mesi – è predisposto e ben visibile al pubblico e diventa ufficialmente la casa del laboratorio di idee e progetti pensati per il futuro di Follonica, sempre tenendo conto dei nuovi standard urbanistici e ambientali internazionali, con l’obiettivo di attrarre anche nuovi finanziamenti.

Il grande obiettivo dell’amministrazione comunale è la rigenerazione urbana: ieri intanto – guidato dal presidente Alberto Aloisi – si è tenuto il Consiglio comunale aperto ai cittadini sull’attuazione delle Linee guida dell’Urban Center nella pubblica amministrazione in cui c’è stata l’esposizione dei tecnici e soprattutto il dibattito dei consiglieri comunali, seguito dagli interventi dei cittadini.

Per i risultati raggiunti fino a questo momento, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani ringrazia tutti i dipendenti comunali che – ognuno secondo le sue competenze – si sono impegnati in questo ambizioso progetto.

“Indispensabile – dichiara – è l’apporto dell’architetto David Fantini, autore delle Linee guida, che già sono il punto di riferimento dei nostri nuovi progetti e dell’azione amministrativa. Ed infatti, già lasciano il segno: sono state recepite per esempio nell’attuazione dei lavori al cimitero comunale, con soluzioni innovative e sostenibili, che rendono molto più decoroso un ambiente fino a ieri trascurato, e saranno recepite anche nella rigenerazione dell’area ex Ilva e nell’apertura del parcheggio dell’area mercatale del Parco centrale, che alleggerirà notevolmente il centro di Follonica dal traffico cittadino”.

“E’ bene sottolineare come il Consiglio comunale di ieri sia stato un momento di confronto costruttivo sul futuro di Follonica – continua Buoncristiani: è chiaro che stiamo portando avanti un netto cambio di approccio anche nei confronti della partecipazione della città e dei residenti nelle scelte future. Ecco perché la decisione di individuare una sede precisa per Urban Center e renderla rappresentativa e accogliente: ospiterà momenti di confronto con i cittadini, riunioni e visite istituzionali. Coinvolgeremo le associazioni e anche le scuole. Ovviamente il progetto, proprio per la sua natura, è in divenire e aperto agli stimoli esterni, di cui faremo volentieri tesoro”.

