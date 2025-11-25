Spettacolo degli studenti contro la violenza sulle donne, l’assessore: “Iniziativa emozionante”

Grosseto. Questa mattina, l’assessore a pari opportunità, istruzione e gentilezza Angela Amante ha assistito, per conto del Comune di Grosseto, all’evento organizzato dalla scuola Leonardo da Vinci in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Durante l’appuntamento sono stati letti dei brani tratti dal libro “Era mia figlia”, accompagnati da melodie suonate al pianoforte.

“È stato emozionante e doveroso – sottolinea l’assessore – essere lì con queste ragazze e questi ragazzi. Un modo simbolico e profondo per sensibilizzare tutti verso quello che è un dramma continuo in questa società contemporanea. Rivolgo i miei complimenti alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale dell’istituto per la buona riuscita dell’iniziativa e la forza del messaggio”.