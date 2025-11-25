Home AttualitàPiazza della stazione, il Comune scrive ad Autolinee Toscane: “Garantire sicurezza ai bus”
Piazza della stazione, il Comune scrive ad Autolinee Toscane: “Garantire sicurezza ai bus”

di Redazione
Grosseto. Il Comune di Grosseto rende noto che stamani, 25 novembre, è stata inviata dagli uffici comunali preposti una lettera ad Autolinee toscane nella quale, preso atto delle rimostranze dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal e Ugl trasporti riguardo le presunte criticità relative alla mobilità nell’area della stazione a Grosseto, viene richiesto se il servizio è ritenuto assolto in condizioni di sicurezza o meno.

“Esiste un progetto – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – che può agevolare le operazioni in ingresso e in uscita dei mezzi di AutolineeTtoscane. Ma in attesa che il progetto presentato possa essere, nel caso, finanziato, è nostra premura comprendere il reale stato delle cose secondo quanto riportato da chi ha responsabilità di mantenere le operazioni in piena efficienza e nel totale rispetto dei diritti dei lavoratori, ovvero chi gestisce il servizio: Autolinee Toscane”.

“In assenza delle condizioni di sicurezza – proseguono sindaco e assessori, così come abbiamo specificato nella missiva, l’attuale area non potrà essere utilizzata e si dovrà procedere a individuare un’ubicazione alternativa per il terminal autobus”.

Sindaco e assessore ribadiscono la disponibilità dell’amministrazione, già resa nota anche in passato durante i diversi incontri tecnici propedeutici all’elaborazione del progetto, a implementare la segnaletica stradale verticale e orizzontale in piazza Marconi, così da migliorare la sicurezza per gli utenti e i lavoratori.

