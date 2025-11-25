Home GrossetoLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
GrossetoNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma giovedì 27 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. Giovedì 27 novembre AdF sarà al lavoro a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in via dell’Anguilla.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazzale Tirreno, via del Delfino, via dell’Anguilla, via della Seppia, via della Spigola, via della Sogliola, via della Trota, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce Persico, via del Polipo, via del Sarago, via del Tirreno. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Spettacolo degli studenti contro la violenza sulle donne,...

“Una stanza tutta per sé”: il Sorpotimist in...

Una nuova sede per la biblioteca comunale: iniziati...

Ospedale Misericordia: variazione temporanea degli accessi da via...

“L’aperitivo letterario”: Fulvia Perillo presenta “Il Sessantotto e...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: