Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Grosseto. Giovedì 27 novembre AdF sarà al lavoro a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in via dell’Anguilla.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazzale Tirreno, via del Delfino, via dell’Anguilla, via della Seppia, via della Spigola, via della Sogliola, via della Trota, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce Persico, via del Polipo, via del Sarago, via del Tirreno. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
