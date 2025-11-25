Infermieri iscritti all’Albo: ecco la piattaforma riservata con sconti e benefici

Grosseto. Una piattaforma, dedicata interamente agli infermieri, dalla quale accedere a sconti e convenzioni esclusive. È l’iniziativa portata avanti dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, e pensata per offrire vantaggi esclusivi e utili alle centinaia di migliaia di infermieri iscritti in Italia ai 102 Ordini provinciali.

“Siamo lieti di poter comunicare questa iniziativa, nata dall’accordo con la società Corporate Benefits Italia srl – commenta il presidente di Opi Grosseto Luca Grechi –, che pensiamo possa essere utile per la vita quotidiana degli infermieri. Il sistema messo a punto dalla Fnopi, infatti, prevede una serie di convenzioni nazionali, attive quindi su tutto il territorio italiano, ma anche alcuni accordi ‘locali’ di cui i nostri associati potranno usufruire”.

Un servizio gratuito e una scontistica esclusiva e permanente su molti prodotti e servizi.

Le offerte

Molti i settori in cui si possono trovare offerte dedicate: enogastronomia, motori, viaggi, tempo libero, moda, salute e sport, ticket, casa, tecnologia. Una sezione, inoltre, raccoglie le offerte in base alla regione così da aiutare gli iscritti a trovare negozi e aziende vicino casa. I voucher e i codici sconto possono essere utilizzati sia nei negozi fisici che online. Le convenzioni sono attive per gli iscritti e per le loro famiglie. “Si tratta di un aiuto concreto – continua Grechi – che può sostenere le scelte degli infermieri per se stessi e per il loro nucleo famigliare”.

Come ottenere le agevolazioni

Ottenere le agevolazioni è semplice: basta accedere al portale dedicato dal sito www.opigrosseto.it, consultare tutte le aziende aderenti alla convezione e prendere informazioni sulle modalità attraverso le quali ricevere i benefici. L’iscrizione al portale è gratuita e, una volta avviata la registrazione, ogni iscritto riceverà un codice di attivazione per completare la procedura.