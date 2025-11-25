Incendio in una casa nell’ex Ilva: fiamme nella canna fumaria di un camino

Home CronacaIncendio in una casa nell’ex Ilva: fiamme nella canna fumaria di un camino
Le fiamme hanno interessato un complesso sistema di condotte

Follonica (Grosseto). Alle 20.50 circa di ieri sera, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, con il supporto di una squadra inviata dalla sede centrale di Grosseto, sono intervenuti in un’abitazione all’interno dell’area ex Ilva per un incendio sviluppatosi nella canna fumaria di un camino.

Le fiamme hanno interessato un complesso sistema di condotte, rendendo necessario un intervento prolungato per raggiungere e bonificare le parti più interne.

Non si registrano danni significativi all’abitazione. La squadra ha operato per evitare la propagazione delle fiamme all’orditura in legno del tetto, molto datata. Il caminetto è stato dichiarato inutilizzabile fino al ripristino dell’impianto.

L’intervento ha permesso di scongiurare il rischio di un incendio più esteso in un edificio di rilevante valore storico per la città.

1 commento

Gianni Lamberti 25 Novembre 2025 | 13:07 - 13:07

Ma è una abitazione in regola o abusiva ?

Rispondi

