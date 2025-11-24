Home CronacaRischio idrogeologico e idraulico: prorogata l’allerta meteo di codice giallo
Rischio idrogeologico e idraulico: prorogata l’allerta meteo di codice giallo

Dalla serata di oggi e nella prima parte della giornata di domani

Grosseto. L’intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana.

In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 novembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle del Serchio e in Versilia, dunque sia sulla costa che in Garfagnana, nella zona del Valdarno e sul versante appenninico a nord ovest della Toscana, dalle 17 di questo pomeriggio fino alle 9 di domani, 25 novembre, sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana.

Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domani, martedì 25 novembre, sono attese piogge anche molto abbondanti, specie sul versante nord ovest, in Lunigiana, nell’alto livornese e alto pisano. Temporali in serata e nella notte di oggi sempre sul nord ovest e sull’aretino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo

