Rinite allergica o raffreddore stagionale? Come distinguere i sintomi

Il cambio delle stagioni, specialmente quando si va verso i mesi più freddi, ci porta verso piccoli raffreddori, che però rendono più difficile comprendere quando si tratta di rinite allergica. Distinguere questi due malesseri può essere difficile, ma è fondamentale comprendere le differenze per un trattamento efficace. Entrambe le condizioni presentano sintomi che coinvolgono il naso e le vie aeree superiori, creando spesso confusione e disagio.

La rinite allergica è una reazione del sistema immunitario a sostanze innocue, chiamate allergeni, come i pollini, gli acari della polvere o il pelo degli animali domestici. A differenza del raffreddore, che è causato da virus, l’allergia è una risposta a un’esposizione ambientale e può manifestarsi in periodi specifici dell’anno (rinite stagionale) o persistere tutto l’anno (rinite perenne). Riconoscere i sintomi rinite allergica tipici è il primo passo per trovare sollievo.

I sintomi chiave

Sebbene i sintomi si possano sovrapporre, ci sono delle differenze significative che aiutano a distinguere le due condizioni.

Rinite allergica: una reazione immediata e persistente

I sintomi rinite allergica tendono ad essere più rapidi e intensi subito dopo l’esposizione all’allergene. I segni distintivi includono:

starnuti a salve: il soggetto allergico sperimenta spesso una serie di starnuti consecutivi, anche dieci o più, non un singolo starnuto occasionale. Prurito intenso: il prurito al naso, agli occhi e talvolta al palato o alle orecchie è un sintomo quasi esclusivo dell’allergia. Gli occhi sono spesso rossi e lacrimano, una condizione nota come congiuntivite allergica. Secrezione nasale acquosa: la secrezione nasale è tipicamente molto liquida e trasparente, non densa o giallastra come può accadere nel raffreddore dopo i primi giorni. Assenza di febbre: la rinite allergica non causa febbre né i dolori muscolari e il senso di spossatezza tipici dell’influenza o di un raffreddore più aggressivo.

Questi sintomi generalmente persistono nel tempo, durando anche mesi, finché l’allergene (ad esempio, il polline) è presente nell’ambiente.

Raffreddore: breve, virale e con variazioni

La prima differenza fondamentale è la durata. il raffreddore ha un decorso più breve, in genere non più di 7-10 giorni. I sintomi insorgono gradualmente e possono includere mal di gola iniziale, tosse e, più frequentemente, secrezioni nasali che cambiano consistenza e colore nel tempo. La presenza di un leggero stato febbrile è più comune nel raffreddore.

Cosa fare quindi una volta compreso quale è il nostro malessere? Per quanto riguarda il raffreddore si può fare affidamento su farmaci antidolorifici e antipiretici, oltre che su spray decongestionanti. Invece, quando i sintomi della rinite sono particolarmente invalidanti e limitano le normali attività quotidiane – pensiamo alla congestione nasale che ostacola il sonno o al continuo prurito agli occhi – può essere necessario ricorrere a un trattamento specifico.

Generalmente a supporto dei soggetti allergici ci sono gli antistaminici, che agiscono bloccando l’istamina, la sostanza responsabile della reazione allergica. Un esempio contro i sintomi della rinite allergica è l’antistaminico Fexallegra, che contribuisce a un sollievo rapido senza indurre sonnolenza nella maggior parte delle persone. Individuare correttamente la causa del malessere è essenziale per scegliere il trattamento più appropriato e migliorare la propria qualità di vita.

Fonte foto: MissKarin da Pixabay