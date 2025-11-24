“Donne che contano: finanza al femminile”, corso gratuito alla biblioteca Chelliana

Grosseto. Si terrà giovedì 27 novembre, alle 17.30, alla biblioteca Chelliana di Grosseto, l’iniziativa gratuita dal titolo “Donne che contano: finanza al femminile”, un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto, con l’assessorato ai servizi sociali e politiche abitative.
Inserito nell’ambito progetto “Finanza in Comune”, l’incontro è pensato per fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare le sfide economiche della vita moderna.
L’iniziativa, in particolare, mira a colmare il divario di genere in ambito economico, affrontando in modo diretto e pratico i seguenti argomenti:
- rapporto fra donne e denaro: stereotipi, cultura e realtà;
- Gender gap salariale e patrimoniale;
- maternità, carriere discontinue e scelte di vita, come tutelarsi;
- cos’è l’investimento e perché è utile anche a piccoli passi;
- regime patrimoniale, intestazioni, eredità, nozioni base;
- riflessioni finali ed esperienze delle partecipanti.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare i numeri 340.4189307 o 340.6161796.