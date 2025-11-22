L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nella cattedrale

Grosseto. L’ultimo concerto del cartellone 2025 dell‘Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è in programma domenica 23 novembre alle 21 nella cattedrale di Grosseto.

Il concerto

Per l’occasione l’ensemble sarà diretto da Andrea Colombini ed eseguirà una delle sinfonie più celebri della storia della musica classica, l’Ottava in Do minore del compositore austriaco Anton Bruckner. È la più vasta e ambiziosa opera concepita da Bruckner, composta nell’arco di sei anni, dal 1884 fino alle revisioni del 1887 e del 1890. È in quattro movimenti, il terzo dei quali (l’Adagio) è il vertice della sinfonia e uno dei momenti più alti di tutta l’opera di Bruckner. Nella coda conclusiva i temi dei quattro movimenti risuonano insieme, sovrapposti l’uno sull’altro in un impetuoso incastro sonoro.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

Il direttore d’orchestra

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica.

Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle bande militari e di cornamuse dell’Esercito britannico. che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno.

Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in “Pierino e il Lupo”, “Histoire de Babar”, “Enoch Arden”, “Histoire du Soldat”, “Façade”. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” tornerà in scena per il tradizionale concerto di Capodanno, giovedì primo gennaio alle 18, sempre con la direzione di Andrea Colombini. Anche in questo caso i biglietti sono già in prevendita su VivaTicket.