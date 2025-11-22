Incidente tra un’auto ed uno scooter in via Aurelia Nord: gravi due minorenni

Grosseto – Incidente stradale su via Aurelia Nord, a Grosseto, ieri sera poco dopo le 21:00. Coinvolti uno scooter ed un’auto.

Due persone minori sono state soccorse dall’automedica di Grosseto, dalle ambulanze Anpas di Roselle e della Misericordia di Grosseto. Sul posto anche Pegaso2 che ha trasferito una delle due persone ferite in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena, l’altra è stata trasferita, sempre in codice 2, al pronto soccorso di Grosseto. Sul posto anche le Forze dell’ordine.