Incidente tra un’auto ed uno scooter in via Aurelia Nord: gravi due minorenni

di Redazione
Grosseto Incidente stradale su via Aurelia Nord, a Grosseto, ieri sera poco dopo le 21:00. Coinvolti uno scooter ed un’auto.

Due persone minori sono state soccorse dall’automedica di Grosseto, dalle ambulanze Anpas di Roselle e della Misericordia di Grosseto. Sul posto anche Pegaso2 che ha trasferito una delle due persone ferite in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena, l’altra è stata trasferita, sempre in codice 2,  al pronto soccorso di Grosseto. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

