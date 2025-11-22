Festa dell’albero: i militanti della Foresta che avanzano celebrano l’iniziativa

Grosseto. In occasione della Festa dell’Albero, che si celebra il 21 novembre di ogni anno, i militanti del gruppo ecologista della Foresta che avanza hanno piantumato, lungo tutta la Penisola, un albero a ricordo e sensibilizzazione sull’importanza della presenza degli alberi sul territorio, non solo per il loro ruolo essenziale all’interno del nostro ecosistema, ma anche per rendere testimonianza del loro eterno significato di protettori e muti testimoni della nostra terra.

A Grosseto l’albero è stato piantumato nel parco di via Giotto.

“Ogni angolo del mondo è popolato e sorvegliato dai propri alberi, ognuno con le proprie caratteristiche, a simboleggiare visivamente ed inequivocabilmente la tradizione che si perpetua lungo i secoli – si legge in una nota della Foresta che avanza -. Per questo motivo molti alberi che hanno appena visto la luce sono stati piantati accanto ai loro fratelli più anziani, raffigurando in tal modo l’inevitabile passaggio di consegne tra chi ha speso una vita nel compiere il proprio dovere e chi ne trae il giusto esempio per continuare quel sacro compito, avido di crescere ed imparare”.