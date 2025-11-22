Consiglio degli studenti, Gabbrielli: ” Prima Commissione non può essere esclusa, serve rispetto dei ruoli”

Grosseto. “Desidero esprimere il mio rammarico per le modalità con cui è stata presentata la delibera relativa all’istituzione del Consiglio degli studenti, trasmessa ai commissari della prima Commissione, e a me in qualità di presidente, in modo del tutto inatteso e già definita in ogni dettaglio. Si tratta di un atto significativo, che coinvolge direttamente le competenze della commissione e dell’assessore Amante, e che avrebbe meritato un confronto preliminare e condiviso”.

Il presidente della prima Commissione, Amedeo Gabbrielli, interviene per chiarire la propria posizione e ribadire l’importanza di una collaborazione leale tra gli organi istituzionali di Grosseto

“Ritengo che ogni percorso amministrativo debba procedere nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative previste dal regolamento comunale. Come presidente della prima Commissione – prosegue Gabbrielli – il mio impegno resta quello di garantire uno spazio di confronto serio e costruttivo, in cui i commissari possano contribuire in modo concreto all’elaborazione degli indirizzi amministrativi. La Commissione è chiamata ad approfondire, contribuire e proporre: un ruolo che va riconosciuto e valorizzato”.

Gabbrielli sottolinea inoltre come, grazie alla sua esperienza nel mondo scolastico e al costante dialogo con gli studenti, consideri il Consiglio degli studenti uno strumento di grande valore per la crescita civica delle giovani generazioni: “L’assenza di un coinvolgimento preventivo – osserva – è stata per me motivo di dispiacere, soprattutto alla luce delle potenzialità educative e formative di questo progetto. L’istituzione del Consiglio degli studenti rappresenta una risorsa importante per la città e merita un percorso trasparente, partecipato e rispettoso delle competenze di ciascun organo. Sono certo che, attraverso un dialogo aperto e collaborativo, sarà possibile individuare un metodo di lavoro efficace e condiviso, nell’interesse dell’amministrazione e dell’intera comunità scolastica.”