Edilizia, l’Ance si riunisce in assemblea: “Puntare su rigenerazione urbana e rispetto dell’ambiente”

Grosseto.“Rigenerazione urbana e recupero dei borghi dovranno essere due capisaldi del settore edile in provincia di Grosseto nel prossimo futuro”.

Massimo De Blasis, presidente dell’Ance di Grosseto, fissa gli obbiettivi del comparto a margine dell’assemblea che l’Associazione nazionale costruttori edili ha tenuto questa mattina nella sua sede di via Monte Rosa.

“A breve, finiranno il Pnrr e i bonus – spiega De Blasis -, quindi anche i fondi saranno ridotti e dobbiamo trovare una collaborazione tra pubblico e privato che possa essere proficua per il nostro settore. Il Bonus 110 a Grosseto ha lasciato delle ferite, anche se solamente il 10% delle imprese è ancora incagliato in questi meccanismo. Si tratta di piccole e medie aziende”.

“E’ necessario puntare su interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana – sottolinea il presidente – e ci sono alcune zone della provincia di Grosseto in cui già si sono attuati questi principi: penso a Follonica e a Castiglione della Pescaia. Anche a Grosseto si sta iniziando a recuperare aree degradate e questi lavori consentono di riqualificare zone con maggiore sicurezza per gli abitanti. Con il Pnrr le piccole amministrazioni comunali hanno saputo rispettare le regole e impiegare le risorse in modo proficuo”.

“Il nostro obiettivo in futuro sarà il rispetto dell’ambiente e l’impiego di meno suolo – dichiara De Blasis -. Ci sarà una maggiore richiesta di case a Grosseto perchè nascono nuove famiglie e molte persone si spostano dalle aree interne al capoluogo maremmano, soprattutto per lavoro. Bisogna soddisfare queste necessità e, allo stesso tempo, tutelare l’ambiente”.

“Non credo che si saranno proroghe del Pnrr, tanto è stato fatto, ma non credo che tutte le opere saranno portate a termine – termina il presidente dell’Ance -. A questo proposito, siamo convinti che ci sarà qualche strumento che consentirà di concludere in futuro i lavori. C’è un’interlocuzione in merito con il Governo per trovare un sistema per portare a termine le opere iniziate con i fondi del Pnrr. In provincia di Grosseto, i tempi sono stati rispettati, sebbene fossero ristretti, anche da parte dei piccoli Comuni, che hanno supportato a dovere le imprese edili”.