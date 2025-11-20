“Street Tale”: il gioco come ritorno all’umanità protagonista nella Sala Eden

Grosseto. Cosa significa “essere uomini”? E cosa perdiamo della nostra umanità quando smettiamo di giocare? “Street Tale” è un viaggio poetico e fisico che indaga l’identità maschile e il valore dimenticato del gioco. In scena, un performer attraversa lo spazio con leggerezza e profondità, trasformando oggetti quotidiani in simboli di libertà. Il gesto si fa resistenza, il corpo si libera dalla rigidità adulta per ritrovare la spontaneità dell’infanzia.

Tutto pronto per “Street Tale”, firmato e interpretato da Marco Munno per la compagnia Arb Dance, sotto la direzione artistica di Annamaria Di Maio, in scena venerdì 21 novembre alle 19.00 nella storica Sala Eden di Grosseto per la rassegna “Piccole Storie Aliene” promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva.

Lo spettacolo

Ispirata alle teorie di Huizinga sul gioco come dimensione fondante dell’esistenza, la performance è un invito a ritrovare la curiosità, la creatività e l’autenticità non come nostalgia dell’infanzia ma come possibilità concreta di essere pienamente umani.

«Con “Street Tale” “Piccole Storie Aliene” mette in scena un invito potente a riscoprire il gioco come dimensione essenziale dell’umanità. Questa performance ci mostra come la spontaneità, la curiosità e la creatività siano strumenti di libertà e resistenza, capaci di liberare il corpo dalle rigidità e riconnetterci alla nostra autenticità più profonda», spiega Marcello Valassina, direttore artistico di “Piccole Storie Aliene”.

Come da tradizione della rassegna, la serata si svolgerà nella forma della conferenza danzata, con performance, incontro con l’artista e aperitivo.

Ingresso: 8 euro

Prenotazione consigliata: WhatsApp al numero 393.3650238 o e-mail casseroindanza@gmail.com

“Piccole Storie Aliene” è realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e Comune di Grosseto, con il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.