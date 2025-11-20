“Storia dell’agricoltura in Maremma”: nuovo appuntamento alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Prosegue il ciclo di seminari organizzati dall’Associazione archeologica maremmana sulla storia dell’agricoltura in Marmema.
Venerdì 21 novembre, alle 16, alla Fondazione Polo universitario grossetano si terrà il terzo incontro del ciclo “Storia dell’agricoltura in Maremma – Fattorie e famiglie storiche“, dedicato all’importante ruolo che ha svolto nello sviluppo del territorio grossetano la famiglia Guicciardini Corsi Salviati con la bonifica agraria della Fattoria Gli Acquisti a Braccagni.
Si parlerà di bonifica idraulica, allevamento, appoderamento e introduzione della mezzadria nella prima metà del Novecento ed anche delle innovazioni agronomiche e degli interventi di carattere sociale introdotti dal conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati nel corso di mezzo secolo di storia a Gli Acquisti.
Interverranno l’agronomo Domenico Saraceno, il dottor Filippo Guicciardini Corsi Salviati e il dottor Antonio Mazzinghi, curatore dell’Archivio Guicciardini a Firenze.