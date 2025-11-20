Home Cultura & Spettacoli“Storia dell’agricoltura in Maremma”: nuovo appuntamento alla Fondazione Polo universitario
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Storia dell’agricoltura in Maremma”: nuovo appuntamento alla Fondazione Polo universitario

L'iniziativa è in programma venerdì 21 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 31 views

Grosseto. Prosegue il ciclo di seminari organizzati dall’Associazione archeologica maremmana sulla storia dell’agricoltura in Marmema.

Venerdì 21 novembre, alle 16, alla Fondazione Polo universitario grossetano si terrà il terzo incontro del ciclo “Storia dell’agricoltura in Maremma – Fattorie e famiglie storiche“, dedicato all’importante ruolo che ha svolto nello sviluppo del territorio grossetano la famiglia Guicciardini Corsi Salviati con la bonifica agraria della Fattoria Gli Acquisti a Braccagni.

Si parlerà di bonifica idraulica, allevamento, appoderamento e introduzione della mezzadria nella prima metà del Novecento ed anche delle innovazioni agronomiche e degli interventi di carattere sociale introdotti dal conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati nel corso di mezzo secolo di storia a Gli Acquisti.       

Interverranno l’agronomo Domenico Saraceno, il dottor Filippo Guicciardini Corsi Salviati e il dottor Antonio Mazzinghi, curatore dell’Archivio Guicciardini a Firenze. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Arte, musica e poesia: tre giorni di iniziative...

“PROspettive”: nuovi appuntamenti con i workshop di danza...

Prevenire la violenza di genere: il collettivo Women...

“Va’ dove ti porta il bus”: gli studenti...

Scriabin Concert Series: piano recital del maestro Di...

Cultura, sociale e salute: il programma degli eventi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: