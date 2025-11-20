Promozione alla salute nei bambini: se ne è parlato in un incontro nella Sala Tirreno

Follonica (Grosseto). Ieri, mercoledì 19 novembre, grande partecipazione alla Sala Tirreno per il primo incontro di promozione alla salute organizzato dalla farmacia comunale 1 e farmacia comunale 2 di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica e la collaborazione dell’Istituto comprensivo 2, diretto dalla dirigente Monica Grandi.

L’iniziativa, condotta dalla dott.ssa Giada Belcastro (logopedista) e dal dott. Luigi Sardella (psicologo), è stata dedicata allo sviluppo comunicativo, linguistico e psicologico nella prima e seconda infanzia, con particolare attenzione ai segnali precoci di difficoltà e all’importanza della prevenzione nell’ambito educativo e familiare.

Gli interventi istituzionali

Nel portare il saluto dell’amministrazione comunale, l’assessore all’istruzione Stefania Turini ha sottolineato: «La prevenzione nasce dalla collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie. Iniziative come questa rafforzano il legame con il territorio e portano ai cittadini strumenti concreti per sostenere la crescita dei bambini.»

La dott.ssa Maddalena Colicci, medico e componente del CdA delle farmacie comunali, ha evidenziato il ruolo della diagnosi precoce, affermando: «Intervenire tempestivamente sulle difficoltà del linguaggio o dell’emotività può cambiare in modo significativo la vita di un bambino e della sua famiglia. La precocità è la chiave per una crescita più armoniosa e sicura.»

La presidente del CdA, Marika Saracco, ha ribadito l’impegno delle farmacie comunali quale presidio territoriale: «Le farmacie comunali 1 e 2 non sono soltanto punti di dispensazione del farmaco, ma veri luoghi di salute pubblica. Ogni risorsa generata viene reinvestita nel sociale e in progetti a beneficio della comunità.»

Annunciato lo screening gratuito per i bambini

Al termine dell’incontro è stata annunciata una giornata di screening gratuito dedicata ai prerequisiti della lettoscrittura, allo sviluppo linguistico e all’emotività del bambino, a cura della dott.ssa Giada Belcastro.

L’appuntamento è in programma domenica 23 novembre, dalle 16.30 alle 20, alla farmacia comunale 1 in via Litoranea 89, a Follonica.

Le famiglie interessate possono lasciare il proprio nominativo alla farmacia comunale 1 o alla farmacia comunale 2 e saranno successivamente ricontattate.

Una sinergia istituzionale al servizio delle famiglie

L’evento rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Comune, scuola e farmacie comunali, confermando l’impegno congiunto nella promozione della salute e del benessere dei bambini e della comunità.