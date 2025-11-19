Home FollonicaScreening mammografico: a Follonica il 90% delle donne partecipa alla campagna
Screening mammografico: a Follonica il 90% delle donne partecipa alla campagna

Ogni settimana circa 100 utenti si recano all'ambulatorio del distretto

di Redazione
Follonica (Grosseto). È superiore alla media il tasso di adesione alla campagna di screening mammografico nella zona di Follonica.

Rispetto alle utenti che ricevono la comunicazione regionale della possibilità di effettuare l’esame, rispondono positivamente il 90% delle donne. Ogni settimana, all’ambulatorio del distretto di viale Europa vengono effettuati fino a 100 esami che permettono di fare una concreta attività di prevenzione del tumore alla mammella.

Con la mammografia è possibile identificare il cancro prima ancora che diventi una massa palpabile. Attivarsi in stadio precoce non solo aumenta le probabilità di sopravvivenza, ma consente di ricorrere a interventi meno aggressivi.

Il risultato è particolarmente apprezzato dalla direttrice della Uoc Radiologia di Castel del Piano e Massa Marittima, Paola Maccari, che commenta: «Il riscontro ricevuto è di grande rilievo e ci sprona ad andare avanti e a proseguire in questa direzione. La possibilità riguarda le donne con più di 45 anni ed è essenziale se vogliamo anticipare qualsiasi problematica oncologica insorgente che, se presa in tempo, permette una presa in carico migliore e con minore impatto terapeutico per tutte le utenti».

«Sono numeri che permettono di consolidare l’attività di prevenzione che come presidio ospedaliero delle Colline Metallifere offriamo alla popolazione locale – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -, voglio ringraziare la dottoressa Maccari e tutto il personale che insieme a lei garantisce questo importante livello di risposta».

