Protezione civile, accordo tra Comune e associazioni: “Valorizzato il ruolo dei volontari”

Grosseto. Il Comune di Grosseto compie un passo importante nel rafforzamento del sistema locale di Protezione civile attraverso l’approvazione del protocollo d’intesa con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.

Il documento, adottato con delibera della Giunta, consolida la collaborazione tra amministrazione e associazioni, riconoscendo il ruolo fondamentale dei volontari nelle attività di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze. La delibera prevede inoltre l’istituzione del Tavolo comunale di pianificazione partecipata di Protezione civile, uno spazio permanente di confronto che supporterà l’aggiornamento continuo del Piano comunale, favorendo una programmazione condivisa e partecipata. Il protocollo non comporta oneri economici diretti per il Comune e non genera obblighi di natura contrattuale, ma definisce un quadro organizzativo stabile e coordinato per le attività comuni. La Giunta ha individuato nel dirigente del settore Sviluppo ambientale, Domenico Melone, il responsabile della sottoscrizione dell’atto e dell’adozione dei successivi provvedimenti gestionali.

La deliberazione sarà trasmessa alle organizzazioni di volontariato aderenti, che procederanno alla firma del protocollo e alla pianificazione delle attività del nuovo Tavolo di lavoro. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva attivazione delle procedure operative previste.

“Questo atto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Megale – rappresenta un passo importante di condivisione e partecipazione. Comune, volontari e cittadini diventano parte di un unico sistema che lavora insieme per la sicurezza del territorio. La collaborazione con le associazioni non è solo operativa, ma è un valore civico: significa costruire una comunità più preparata, più consapevole e più unita nel prevenire i rischi e affrontare le emergenze”.