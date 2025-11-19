L’Ance organizza l’assemblea annuale: ecco i temi al centro dell’appuntamento

Grosseto. L’Ance Grosseto organizza la sua assemblea pubblica annuale nella sala delle conferenze dell’associazione in via Monte Rosa 56, a Grosseto, venerdì 21 novembre alle 10.

Oltre agli imprenditori edili associati, saranno presenti le massime istituzioni pubbliche civili e religiose, i rappresentanti delle associazioni datoriali, dei sindacati dei lavoratori e gli ordini professionali.

Durante l’incontro il presidente dell’associazione Massimo De Blasis darà lettura della relazione annuale, nella quale saranno illustrate le più recenti problematiche inerenti il settore edile e delle costruzioni, in un’ottica di valorizzazione economica e categoriale, oltre a presentare l’attività di assistenza e di rivendicazione svolta durante l’anno, a sostegno del comparto, dall’Ance Grosseto.

Durante l’assemblea si svolgerà una tavola rotonda sul tema: “Qualificazione territoriale. Il ruolo dell’impresa privata in rapporto al sostegno pubblico”.

Interverranno Flavio Monosilio, direttore del Centro Studi dell’Ance, Matteo Mazzotti, responsabile Competence Center Sviluppo immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti, Carlo Vellutini, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Marco De Bianchi, dirigente del settore Servizi per le imprese e per il territorio del Comune di Grosseto. Modererà gli interventi Gabriele Baldanzi, giornalista di TV9.

I lavori dell’assemblea si concluderanno con l’intervento di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.