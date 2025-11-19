Doposcuola gratuito: il Comune raccoglie le adesioni per attivare il servizio

Magliano in Toscana (Grosseto). Prenderà avvio da gennaio, al rientro dalle festività natalizie, se un numero adeguato di famiglie manifesterà il proprio interesse: si tratta del servizio di doposcuola gratuito, promosso dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per gli alunni della scuola primaria di primo grado. E proprio per “mappare” le necessità delle famiglie, che informalmente avevano manifestato queste esigenze, il Comune ha avviato una raccolta di adesione che è già aperta.

Se le famiglie appoggeranno il progetto, quindi un giorno alla settimana, dalle 13 alle 16, i bambini potranno usufruire del servizio che prevede supporto per la realizzazione dei compiti e attività ludico-ricreative.

“Si tratta di un servizio che abbiamo deciso di realizzare per dare un piccolo sostegno in più alle famiglie e, allo stesso tempo, offrire ai bambini una ulteriore occasione per ricevere sostegno nello svolgimento dei compiti assegnati e socializzare – dichiara Pamela Calussi, consigliera con delega all’Istruzione -. Con questo servizio, inoltre, cerchiamo di dare una risposta, seppur limitata per il momento a un pomeriggio alla settimana, a quelle famiglie che si trovano in difficoltà perché sul nostro territorio non è attivo il tempo pieno”.

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse ad usufruire del servizio, che sarà attivato al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti, compilando il modulo presente sul sito internet del Comune di Magliano, all’indirizzo https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/notizie/Attivit–pomeridiana-di-doposcuola.html, e consegnarlo secondo le modalità indicate.