“Appunti di viaggio per una vita da genitore”: incontro in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). In occasione della Settimana nazionale “Nati per Leggere”, giovedì 20 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, si terrà l’incontro dedicato ai genitori e caregiver dal titolo “Appunti di viaggio per una vita da genitore”, a cura del dottor Raffaele D’Alfonso, pediatra.
L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906293, cell. 335.7501826 (Whatsapp), e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it