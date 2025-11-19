Home Attualità“Appunti di viaggio per una vita da genitore”: incontro in biblioteca
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

“Appunti di viaggio per una vita da genitore”: incontro in biblioteca

L'iniziativa è in programma giovedì 20 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Massa Marittima (Grosseto). In occasione della Settimana nazionale “Nati per Leggere”, giovedì 20 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, si terrà l’incontro dedicato ai genitori e caregiver dal titolo “Appunti di viaggio per una vita da genitore”, a cura del dottor Raffaele D’Alfonso, pediatra.

L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906293, cell. 335.7501826 (Whatsapp), e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Mobility manager d’area e aziendale: il sindaco nomina...

Protezione civile e Polizia locale, ecco i calendari...

L’opposizione: “Chiuso il parcheggio senza avvisare i commercianti,...

Un workshop sulla difesa personale delle donne, il...

Luciano Calì per la seconda volta tedoforo alle...

Muore architetto e politico grossetano: il cordoglio dell’Aipd

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: