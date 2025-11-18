Taglio degli alberi e gestione del verde urbano: ecco le proposte di Grosseto Città Aperta

Grosseto. E’ stato un incontro che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini quello promosso da Grosseto Città Aperta, nella mattinata odierna, per fare il punto sul caso del maxi piano di abbattimenti di alberi deliberato dal cCmune.

Un incontro nel quale sono state esposte e documentate significative criticità nell’iter e nelle valutazioni compiute dall’amministrazione comunale, emergendo l’urgenza di seri approfondimenti tecnici. A tutela del patrimonio arboreo della città e della stessa sicurezza pubblica.

Focus dell’incontro – coordinato dal consigliere comunale Carlo De Martis e dalle componenti del coordinamento di Grosseto Città Aperta Debora Giomi e Ginevra Detti – è stato il tema della ‘conoscenza’. Intesa sia quale strumento di analisi della realtà attraverso un metodo scientifico, sia come necessità di trasparenza per far crescere una comunità di cittadini consapevole e responsabile.

Elementi entrambi imprescindibili per la costruzione di una efficace governance del verde urbano.

Una linea lungo la quale Grosseto Città Aperta si è mossa fin da subito.

«Dapprima – rammenta De Martis – abbiamo sollecitato ulteriori approfondimenti tecnici attraverso una mozione consiliare, respinta tuttavia dal sindaco e dalla sua maggioranza, contrari anche alla richiesta di una sostituzione ‘uno ad uno’ delle alberature che risultassero effettivamente da tagliare. Poi, data l’inazione dell’amministrazione comunale, abbiamo deciso di fare ‘per conto nostro’ incaricando un esperto del settore per avere una valutazione indipendente».

«Gli accertamenti commissionati da Grosseto Città Aperta – aggiunge Giomi – sono stati compiuti da un professionista autorevole come il dottore forestale Luigi Sani, membro dell’International society of arboriculture e docente in ‘Biomeccanica e valutazione di stabilità degli alberi’ alle Università di Firenze, Padova e Pisa».

Ebbene, il dott. Sani ha esaminato una porzione significativa delle 215 alberature interessate dal piano di abbattimenti, fornendo un parere pro veritate nel quale si dà atto che: “la stragrande maggioranza degli alberi per i quali è previsto l’abbattimento non si trovano in condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità tali da giustificarne il taglio”.

Non solo: viene evidenziata la parzialità della metodologia prescelta dall’amministrazione comunale – la cosiddetta Vta, ovvero l’analisi visuale – sottolineandosi come spesso essa si presti “da una parte, all’abbattimento senza motivo di alberi per i quali il tecnico ha ‘la sensazione’ che siano pericolosi, mentre dall’altra non si riescono a mettere nella giusta luce le anomalie non visibili che possono portare a cedimenti importanti”.

Tanto più allorché, come nel caso, non sia stata tenuta in debito conto “un’appropriata valutazione e gestione del rischio arboreo ai sensi della normativa vigente, segnatamente della ISO31000”.

Quel che in fondo emerge dalla relazione – primo step di una indagine destinata ad essere ulteriormente integrata – è l’assenza di un approccio sistemico nell’azione dell’amministrazione comunale, finalizzata pressoché esclusivamente a ‘rimuovere il problema’. Senza ricercare in modo adeguato le opportune cure colturali da somministrare alle alberature e senza valutare il possibile comportamento delle piante che rimarranno in piedi, con ciò finendo addirittura per vanificare “l’obiettivo prioritario della sicurezza che si sarebbe voluto perseguire”.

«Le valutazioni critiche espresse dal nostro tecnico – rileva De Martis – appaiono in effetti coerenti con le criticità strutturali che qualificano la gestione del verde urbano del nostro comune. Basti pensare che ad oggi, con un patrimonio arboreo composto da circa 20.000 alberature, non esiste un Piano ufficiale di manutenzione formalmente approvato. Criticità che evidentemente sono l’effetto di una non adeguata comprensione, da parte degli amministratori locali, dell’importanza di una efficace gestione del verde urbano, che non si esaurisce nella quantità di alberature piantate, come a volte qualcuno tende a pensare, ma nella qualità dell’ecosistema urbano a beneficio dei suoi abitanti».

«Questo significa – afferma Detti – riconoscere la dovuta priorità alle politiche per il verde urbano e, con essa, l’assegnazione a tale comparto di adeguate risorse economiche».

E’ importante sottolineare che il patrimonio arboreo ha un valore che può essere stimato anche sotto il profilo economico. Applicando il cosiddetto metodo Orebla ai pini interessati dall’abbattimento deliberato dal Comune, l’esperto incaricato da Grosseto Città Aperta ha ricavato un valore ornamentale compreso tra un minimo di € 8.732 ed un massimo di € 26.138 per ciascuna alberatura. Considerato che stiamo parlando di oltre 150 pini, si tratta di un patrimonio il cui valore si attesta nell’ordine di due milioni e mezzo di euro. Oltre alle altre sessanta alberature (olmi, platani, eucalipti) interessate dal taglio.

«E’ importante anche sapere che il costo sostenuto dal Comune per le Vta è stato di appena 19 euro ad albero. Questo l’impegno economico messo in campo dall’amministrazione comunale per decretare il taglio di 215 alberature – si legge in una nota di Grosseto Città Aperta –. Non è ammissibile, allora, che l’assessore competente sia costretto ad affermare che il mancato ricorso ad accertamenti più approfonditi, ulteriori alla Vta, è stato dovuto ad “esigenze di costi”. Noi crediamo che si possa e si debba investire di più nella gestione del verde urbano. Le risorse certo non mancano, quel che manca è la volontà politica. Ad oggi i cantieri per il piano di abbattimenti stanno per aprire, dopo che nei giorni scorsi è stata pubblicata la determina con la quale il Comune ha affidato ad una ditta esterna il servizio di taglio. Grosseto Città Aperta intende pertanto sollecitare l’amministrazione comunale ad eseguire tempestivamente una rivalutazione di quel piano sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche di cui abbiamo dato conto. Per garantire la migliore manutenzione alle alberature sane e procedere senza ulteriori ritardi all’abbattimento di quelle che costituiscono reale fonte di pericolo».

«All’indomani del consiglio comunale nel quale era stata respinta la mozione di Grosseto Città Aperta, il vicesindaco dichiarava alla stampa che “non c’è nulla di definito, c’è uno studio ancora sotto valutazione. Dobbiamo fare una verifica bella e approfondita” – prosegue il comunicato -. Chiediamo che quelle buone intenzioni si traducano in azioni concrete e verificabili, per le quali Grosseto Città Aperta offre il proprio contributo».

«Un contributo – aggiunge Detti – che passa anche per il lancio di una campagna di monitoraggio e censimento delle alberature secche presenti in città e nelle frazioni, che abbiamo denominato: ‘Verde in mappa. Cartografia partecipata delle piante secche in città’».

«Un problema che negli ultimi anni si sta manifestando con sempre maggiore evidenza, specialmente rispetto alle nuove piantumazioni. Questa iniziativa costituisce un progetto di citizen science, ovvero di scienza partecipata, elaborato con il supporto di esperte ed esperti naturalisti e guide ambientali, che si propone di contribuire a rigenerare il verde urbano passando da una rigenerazione del rapporto tra cittadini e città. Attraverso un form da oggi disponibile on line sui canali social di Grosseto Città Aperta, ed al link https://forms.gle/56GwvPR6777MQLWx7, i cittadini potranno segnalare le piante secche che incontrano nella loro quotidianità. I risultati di questa indagine saranno portati all’attenzione dell’amministrazione comunale, perché la cura del verde urbano non finisce con la messa a dimora delle piante, ma comincia proprio da lì. Come affermato da autorevoli professionisti del settore, in questo il ruolo delle istituzioni è cruciale: devono facilitare la partecipazione, non limitarla. Devono rendere trasparenti le decisioni, comunicare in modo chiaro, ascoltare le istanze dei cittadini e valorizzare i progetti nati dal basso – termina il comunicato -. Non basta piantare alberi: bisogna coltivare cittadini e, soprattutto, amministratori consapevoli»