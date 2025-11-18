Protezione civile e Polizia locale, ecco i calendari 2026: “Tributo a chi lavora per i grossetani”

Grosseto. Presentati questa mattina i calendari 2026 della Polizia locale di Grosseto e della Protezione civile. Si tratta di due strumenti che, oltre alla loro funzione simbolica e divulgativa, rappresentano un omaggio ai professionisti e ai volontari che ogni giorno lavorano per la sicurezza, la tutela e il benessere della comunità.

Per questa prima edizione 2026, il Comune ha scelto di affidare la realizzazione dei dodici scatti al fotografo grossetano Francesco Minucci, artista di rilievo, noto per la sua capacità di raccontare l’essenza delle persone attraverso il ritratto. Minucci ha immortalato le donne e gli uomini della Polizia locale e della Protezione civile restituendo, attraverso la sua sensibilità, un racconto visivo autentico e potente del loro impegno quotidiano.

“Questi calendari – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – sono un tributo alle persone che, con impegno e professionalità, lavorano ogni giorno per il bene della nostra comunità. La Protezione civile e la Polizia locale rappresentano un presidio irrinunciabile per Grosseto: grazie al lavoro artistico di Francesco Minucci possiamo restituire un’immagine autentica e profondamente umana del loro ruolo. Sono orgoglioso di questo progetto, che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini”.

Soddisfatto anche l’assessore a sicurezza e protezione civile, Riccardo Megale: “Abbiamo voluto costruire due calendari che non fossero semplicemente un oggetto da appendere, ma un racconto visivo della dedizione delle nostre donne e dei nostri uomini. Con queste immagini celebriamo il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, di chi garantisce sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini. Ringrazio Francesco Minucci per aver saputo interpretare con sensibilità e rispetto l’identità delle nostre strutture”.

Un racconto di prossimità per la Protezione civile

Il calendario della Protezione civile vuole dare un volto a chi opera spesso dietro le quinte, occupandosi non solo delle emergenze, ma anche di prevenzione, formazione e tutela del territorio. Una rete composta da tecnici, operatori e volontari che rappresenta un presidio fondamentale in caso di alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici e altri rischi naturali o antropici. Il calendario racconta questo impegno costante, il valore della collaborazione e la forza del volontariato, risorsa imprescindibile per Grosseto e per tutta la Maremma.

La quotidianità della Polizia locale al servizio della città

Il calendario della Polizia locale di Grosseto dà invece voce agli agenti che, ogni giorno, garantiscono sicurezza urbana, viabilità, tutela degli spazi pubblici e supporto alla cittadinanza. I ritratti mettono in evidenza il lato umano della divisa: persone che conoscono il territorio, intervengono nelle situazioni di emergenza, gestiscono conflittualità quotidiane e operano per rendere la città più ordinata, accogliente e sicura.

Il fotografo: Francesco Minucci

Nato a Grosseto, Francesco Minucci è fotografo freelance e visual artist con esperienza internazionale. Diplomato a Firenze tra la Fondazione Studio Marangoni e il Centro per la formazione professionale, ha esposto i suoi lavori in prestigiose sedi in Italia e nel mondo, tra cui:

Nappe dell’Arsenale – Venezia;

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci – Prato;

La Permanente e La Triennale – Milano;

Macro Testaccio – Roma;

The Invisible Dog Art Center – New York;

Federation Square – Melbourne.

La sua ricerca si concentra sul ritratto e sulla forza narrativa dello sguardo umano. Per il calendario 2026, Minucci ha realizzato ventiquattro scatti che mettono in luce professionalità, impegno e senso civico di Polizia locale e Protezione civile.