Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni del weekend

In sala ci saranno "Il sentiero azzurro", "Il maestro" e "Per te"

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio, ci saranno “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro, “Il maestro” di Andrea Di Stefano e “Per te” di Alessandro Aronadio.

Il sentiero azzurro” sarà proiettato venerdì 21 alle 16.30, sabato 22 alle 18.45 e domenica 23 novembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano). “Il maestro”, invece, ci sarà venerdì 21 alle 18.45, sabato 22 alle 21 e domenica 23 novembre alle 16.30. “Per te”, infine, sarà in sala venerdì 21 alle 21, sabato 22 alle 16.30 e domenica 23 novembre alle 18.45.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

