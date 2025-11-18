Mobility manager d’area e aziendale: il sindaco nomina Francesco Scelzo

Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato l’atto di nomina dell’architetto Francesco Scelzo come nuovo mobility manager d’area e mobility manager aziendale.

L’atto è stato approvato questo pomeriggio.

Il decreto legislativo 34 del 19 maggio 2020 prevede, infatti, che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di provincia adottino, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente nominando, a tal fine, questa figura con funzioni di supporto profesisonale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

“Il tutto – spiega Vivarelli Colonna – secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali del 12 maggio 2021 e del 16 settembre 2022 che ne disciplinano modalità attuative, compiti e coordinamento con i mobility manager d’area. La scelta che ho deciso di adottare risponde a tutti questi requisiti. Abbiamo individuato un validissimo professionista”.