L’opposizione: “Chiuso il parcheggio senza avvisare i commercianti, Comune assente”

Gavorrano (Grosseto). “Ancora una volta assistiamo a una gestione superficiale da parte di chi guida la macchina amministrativa. L’ordinanza n. 222 del 31 ottobre 2025, relativa alla viabilità di Bagno di Gavorrano in seguito ai lavori del nuovo comparto D2, ha disposto la chiusura totale del parcheggio pubblico di via Fratelli Cervi dal 7 novembre, senza indicare alcuna data di riapertura. Una scelta che lascia commercianti e cittadini nell’incertezza più totale”.

A dirlo è Chiara Vitagliano, consigliera comunale di “Noi, per Gavorrano!” in quota Fratelli d’Italia.

Il circolo Fratelli d’Italia di Gavorrano, insieme alla consigliera Vitagliano, evidenzia come il parcheggio di via Fratelli Cervi rappresenti un punto nevralgico per la frazione: l’ambulatorio medico, una pasticceria molto frequentata, una cartoleria, un negozio di pasta fresca, studi professionali e altre attività che da quel parcheggio traggono parte essenziale della propria clientela.

“Ciò che riteniamo ancora più grave – prosegue Vitagliano – è che nessun contatto preventivo è stato avviato con i titolari delle attività della zona. Chi governa ha il dovere di informare, ascoltare e condividere decisioni che impattano sul lavoro quotidiano delle persone. Qui, invece, tutto è avvenuto nel silenzio più assoluto.”

“Colpisce – commenta Vitagliano – l’assenza totale di un indirizzo politico. Un’ordinanza tecnica può anche essere corretta, ma senza una guida politica che valuti gli effetti sulla cittadinanza, il risultato è sotto gli occhi di tutti: disagi, calo di afflusso ai negozi e incertezza. Sindaco e assessore competente non si sono fatti vedere nel quartiere, non hanno incontrato i residenti, non hanno ascoltato le attività. È questa assenza politica che crea problemi, perché le conseguenze ricadono interamente sui cittadini”.

“L’ordinanza indica quando il parcheggio chiude, ma non quando riapre, e questo è inaccettabile – tuona Vitagliano -. Sindaco e Giunta devono chiarire subito: quanto dureranno i lavori? Quando potrà riaprire il parcheggio? Le imprese della zona hanno diritto a saperlo e a programmare la propria attività”.

“Serve maggiore attenzione e sensibilità verso chi ogni giorno tiene viva la nostra economia locale. La politica non può essere assente: deve ascoltare, deve prevedere, deve spiegare. Questa vicenda dimostra ancora una volta – conclude Vitagliano – che l’amministrazione Ulivieri continua a prendere decisioni calate dall’alto, senza confronto e senza rispetto per chi lavora”.