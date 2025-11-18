Dalla Cina all’Amiata per insegnare la pittura del Mandala: visita in Comune dell’artista Maha Ruba

Santa Fiora (Grosseto). Visita a Santa Fiora dell’artista cinese Maha Ruba, che è stato ricevuto nel palazzo comunale dal sindaco Federico Balocchi.

L’artista si trovava sull’Amiata insieme ad un gruppo di suoi studenti e ad alcuni rappresentanti della sua associazione di arte contemporanea con sede a Pechino, per guidare un corso di due giorni sulla pittura del mandala, che si è svolto presso la comunità internazionale Dzogchen di Merigar, con sede ad Arcidosso.

L’iniziativa segna il riavvio di una collaborazione fra la comunità di Merigar e la comunità di Pechino, unite dall’insegnamento Dzogchen del compianto maestro Chögyal Namkhai Norbu, fondatore di entrambe.

“Siamo stati onorati della visita del maestro Maha Ruba insieme al gruppo di artisti e studenti provenienti da Pechino – ha dichiarato il sindaco Federico Balocchi -. La loro presenza rappresenta non solo un ponte culturale tra l’Amiata e la Cina, ma anche il segno concreto di una collaborazione che si rinnova grazie al legame profondo con l’insegnamento Dzogchen trasmesso dal maestro Chögyal Namkhai Norbu. La comunità di Merigar è da sempre un luogo di dialogo, pratica spirituale e apertura internazionale; vedere che questo spirito continua a generare scambi artistici e umani di così grande valore è motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio”.

Il mandala

Attraverso il metodo della pittura del mandala, l’artista Maha Ruba insegna a rilassarsi e a ritornare alla propria vera natura. La sua arte si chiama Awake art: in uno stato di completo rilassamento e consapevolezza focalizzata, l’artista guida i partecipanti al corso verso la loro natura originale, chiara e risvegliata.

Nelle antiche tradizioni di saggezza, molte pratiche artistiche, come la creazione di mandala, i mantra, la meditazione camminata e altre, sono state a lungo utilizzate per scoprire e penetrare la realtà ultima dei fenomeni. L’Awake Art distilla un insieme completo di pratiche di questi metodi tradizionali, adattate alle esigenze degli individui moderni. Questi esercizi artistici rimangono radicati nella vita quotidiana e sono progettati per un’applicazione pratica aiutandoci a comprendere meglio la vita e noi stessi.