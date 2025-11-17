Home Grosseto“Novembre Azzurro”: screening gratuiti di Lilt e Misericordia per prevenire il tumore alla prostata
“Novembre Azzurro”: screening gratuiti di Lilt e Misericordia per prevenire il tumore alla prostata

Ecco come partecipare alle visite

Grosseto. “Novembre Azzurro”  è una campagna di sensibilizzazione dedicata ai tumori maschili, in particolare del tumore alla prostata e del testicolo.

L’obiettivo è  aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, superando tabù e pregiudizi.

Novembre Azzurro 2025”, con l’egida del Comune di Grosseto, grazie all’assessore al sociale Carla Minacci, viene proposto da un partenariato prestigioso: la Lega italiana lotta tumori di Grosseto, l’Arcicofraternita di Misericordia e l’Avis ,che proseguono la loro importante  missione per la comunità con la realizzazione di due appuntamenti di attività in piazza Dante. 

Il programma

I medici della Lilt della sede di Grosseto, nei giorni di giovedì 20 (dottor Valerio Pizzuti) e sabato 22 novembre (dottor Riccardo Paolini), dalle 9.00 alle 12.00, assistiti dai volontari della Misericordia con il loro automezzo attrezzato, offriranno screening di urologia gratuiti (valutazione clinica ed ecografia) a chi si presenterà (nei limiti dell’orario stabilito e del numero massimo di prestazioni erogabili). Una parte delle visite è riservata ai donatori Avis. 

Il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, con un’incidenza nei Paesi occidentali di oltre 55 nuovi casi per 100mila abitanti, e rappresenta più del 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Nonostante nelle fasi iniziali questo tipo di tumore sia spesso asintomatico, grazie alla crescente presa di coscienza degli ultimi anni dei pericoli della malattia, la maggior parte dei tumori prostatici viene diagnosticata precocemente, con una probabilità del 90% di guarigione.

Molti uomini tendono a rimandare controlli e visite di prevenzione, spesso per disinformazione, vergogna o paura, ma, come ricorda il direttore sanitario della Lilt, dottor Bruno Mazzocchi, “la salute non può aspettare; prevenire è vivere”. 

Per iscrizioni  o informazioni, rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto, telefonando al numero 0564.453261, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni:  www.liltgrosseto.it . 

