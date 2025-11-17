Home GrossetoManovra, il Pd: “Utilizzare le risorse del Mit per strade e ferrovie della Toscana”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Manovra, il Pd: “Utilizzare le risorse del Mit per strade e ferrovie della Toscana”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

“Accanto al pacchetto già presentato sulla Tirrenica, il Partito Democratico ha depositato una serie di emendamenti strutturali alla Legge di Bilancio per dare finalmente risposte alle vere emergenze infrastrutturali della Toscana. Parliamo di interventi attesi da anni: dalla messa in sicurezza della Fi-Pi-Li e del raccordo Siena–Firenze, al nuovo ponte sul Cecina, fino ai grandi assi strategici come la Due Mari, la Tosco-Romagnola, l’Abetone–Brennero, il raddoppio della ferrovia Pontremolese e la linea Siena–Firenze, oltre al Lotto Zero di Livorno. Opere fondamentali che chiediamo siano finanziate subito”: è quanto dichiara una nota congiunta dei parlamentari Dem della Toscana Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Laura Boldrini, Marco Furfaro, Arturo Scotto, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

“Si tratta di interventi concreti, quantificati ed  indispensabili per la sicurezza dei cittadini, la competitività dei territori e la tenuta economica della regione. Mentre noi lavoriamo a soluzioni reali, il Governo Meloni continua con una narrazione fatta di slogan: in un solo giorno di campagna elettorale hanno promesso di tutto, ma da allora è calato il silenzio. Su queste infrastrutture, invece, servono risorse vere, non passerelle mediatiche. La Toscana non può più aspettare. Le risorse ci sono perché gli emendamenti prendono le risorse da un cospicuo Fondo al Ministero delle Infrastrutture. Basta la volontà politica di attivarlo”: conclude la nota.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Eirenefest: torna in città il Festival del libro...

“Novembre Azzurro”: screening gratuiti di Lilt e Misericordia...

Torna l’EcoNatale di Legambiente: sostenibilità, solidarietà e speranza...

Giornata delle persone con disabilità, il Garante: “Comune...

Desertificazione negozi, Confcommercio: “Patti per riapertura di fondi...

Continuano i lavori di Enel per il rinnovo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: