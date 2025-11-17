Dalla pianura al mare, passando per leccete e colline: torna la “Traversata dell’Uccellina”

Grosseto. Dall’entroterra maremmano alla costa che si affaccia sul mar Tirreno, attraversando, in pochi chilometri, un’ampia varietà di habitat naturali: è quello che i partecipanti potranno vivere con la “Traversata dell’Uccellina”, il trekking organizzato dal Parco della Maremma e in programma per domenica 23 novembre.

Un appuntamento ormai periodico, molto apprezzato da chi desidera vivere una giornata in mezzo alla natura, percorrendo sentieri che spaziano dalle leccete alla macchia mediterranea e che permettono di apprezzare un’ampia porzione dell’area tutelata passando per l’abbazia di San Rabano, il Sasso della Signora, l’altalena delle Sugherine, da cui si gode di una vista mozzafiato, per scendere poi a Cala Salto del Cervo, la spiaggia della Cannelle ed arrivare alla Cisterna romana di Talamone.

Il programma

Il percorso, lungo circa 20 chilometri, richiede 9 ore di percorrenza, ha una difficoltà medio-alto ed è sconsigliato per i ragazzi sotto i 14 anni. Sono necessarie scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua.

Il ritrovo è previsto per le 8.30 alla Cisterna romana di Talamone; da lì il gruppo si sposterà per iniziare il percorso con guida.

Il biglietto ha un costo di 25 euro interno e 15 euro ridotto (per gli studenti fino a 25 anni), la prenotazione è obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.