“Solisti & Orchestra”: concerto nella chiesa di San Francesco

Grosseto. Domenica 16 novembre, alle 17.00 nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, a Grosseto, andrà in scena “Solisti & Orchestra” con i giovani musicisti di Vivace – Orchestra Città di Grosseto giovani, diretti dal maestro Massimo Merone.
Solisti alcuni brillanti talenti già vincitori, nonostante la giovane età, di numerosi concorsi musicali internazionali provenienti dai Conservatori italiani ed esteri: i pianisti Josip Nikola Garic, Dan Blank, Naomi Blank, Pietro Mendicino, il chitarrista Niccolò Coverini, la violinista Margot Moroni, il clarinettista Marco Marocco e la flautista Maria Marocco.
Verranno eseguiti alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e orchestra di Bach, Vivaldi, Giuliani, Mozart, Chopin, Mendelssohn.
Dopo il concerto, nel chiostro della chiesa di San Francesco sarà allestito un buffet a cura di Speroni Eventi, in collaborazione con cantina I Vini di Maremma, caseificio Il Fiorino, sezione soci Coop.
Biglietti al costo di 15 euro intero; 10 euro il costo del biglietto ridotto per under 18 e soci dell’associazione culturale Recondite Armonie.
Informazioni e prenotazioni: cell. 320.6812722, e-mail info.reconditearmonie@gmail.com.
Il concerto è organizzato nell’ambito dell'”Autunno in Bianco & Nero” dall’associazione Recondite Armonie, con la collaborazione del Comune di Grosseto, della scuola di musica Chelli e dell’Hotel Granduca.