Home AttualitàNonna Marisa compie 100 anni: l’amministrazione comunale porta l’affetto di tutti i cittadini
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Nonna Marisa compie 100 anni: l’amministrazione comunale porta l’affetto di tutti i cittadini

Marisa Piccini è la madre di Massimo e Maurizio Vichi, quest’ultimo professore in pensione che ha insegnato a molte generazioni di ragazze e ragazzi del territorio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 44 views

Orbetello (Grosseto). Nonna Marisa ha spento cento candeline circondata dall’affetto dei suoi familiari e anche l’amministrazione comunale di Orbetello, con la presenza di Maddalena Ottali, ha manifestato la vicinanza di tutta la comunità lagunare.

Marisa Piccini è la madre di Massimo e Maurizio Vichi, quest’ultimo professore in pensione che ha insegnato a molte generazioni di ragazze e ragazzi del territorio. 

Marisa, che ha dedicato la vita alla sua famiglia, ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata dai figli, dai nipoti, Livia e Cosimo, e da tutta la comunità, in rappresentanza della quale era presente l’assessore Ottali. 

«A Marisa – dichiara Ottali ho portato la vicinanza dell’amministrazione e di tutta la nostra comunità. Marisa è una donna eccezionale a cui sono molto affezionata, una donna capace, di grande intelligenza e cultura. Marisa porta ancora con sé la memoria delle nostre radici, una persona che ha saputo affrontare le difficoltà senza perdere la dolcezza e la sua profonda umanità. Per quanto mi riguarda, ho avuto il piacere e l’onore di conoscerla intimamente, instaurando con lei un legame inteso e duraturo che mi ha veramente toccata nell’anima».

«Ringraziamo inoltre la cooperativa Uscita di Sicurezza – conclude l’assessore per l’ottima gestione della residenza per anziani, di cui la stessa Marisa è ospite»

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Un parco intitolato a Laura Ferretti: omaggio alla...

Benessere emotivo, stili di vita, turismo sostenibile: nuovi...

“Il bacio di Evelyn”: pizzaiolo maremmano conquista il...

Incidente sull’Aurelia: uomo di 20 anni trasportato in...

Scontro tra auto e furgone a Santa Liberata,...

“Abbiamo aspettato troppo”: musica, parole e volti per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: