Benessere emotivo, stili di vita, turismo sostenibile: nuovi corsi per adulti della Rete Grobac

Grosseto. Nuovo ciclo di corsi formativi per adulti all’interno della Rete Grobac: partono lunedì 17 novembr, alcuni corsi del progetto “Fòrmati in biblioteca”, finanziato dalla Regione Toscana, per oltre 210mila 500 euro, con risorse a valere sul Pr Fse+ 2021-2027, azione 2.f.10.

Al centro di questo nuovo ciclo di appuntamenti temi di interesse generale, come il benessere e la salute, l’educazione all’affettività, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il turismo sostenibile. Ampia scelta, quindi, per chi vuole, gratuitamente, accrescere le proprie conoscenze e, allo stesso tempo, vivere le biblioteche e i punti di Rete Grobac come luoghi di incontro e di socialità.

Accanto ai corsi che si terranno nelle biblioteche fino a fine dicembre, sono molti altri i corsi a disposizione dei cittadini, che spaziano dalla lingua inglese all’italiano per stranieri, passando per le competenze digitali (tutte le informazioni sul sito www.bibliotechedimaremma.it/formati-in-biblioteca. Ad accogliere i prossimi appuntamenti in presenza sono le biblioteche comunali di Orbetello, Scansano, Roccastrada, Paganico, Grosseto e Capalbio.

Le iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni, che vanno fatte scrivendo a fib.biblioteche@gmail.com, ai corsi in programma a: Orbetello, lunedì 24 novembre, quando dalle 17 alle 19, si parlerà di “Benessere emotivo e affettività: strategie per relazioni positive e stili di vita sani”; Paganico, per il corso “Sviluppo sostenibile e alimentazione: dalla fattoria alla tavola”, in calendario martedì 25 novembre alla biblioteca comunale di Paganico, dalle 18 alle 20; Scansano, giovedì 27 novembre, con “Agenda 2030 e turismo sostenibile: gestire, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale”, sempre dalle 18 alle 10.

Nel mese di dicembre si parlerà di benessere emotivo e affettività lunedì 1° alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, dalle 17.30 alle 19.30 e giovedì 4 dicembre, alla biblioteca di Scansano, dalle 18 alle 20.

“Agenda 2030 e Turismo sostenibile: gestire, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale” è il corso in programma martedì 2 dicembre alla biblioteca di Paganico (con orario dalle 18 alle 20), giovedì 4 dicembre alla biblioteca “Gamberi” di Roccastrada (con orario dalle 18 alle 20), sabato 6 dicembre alla Biblioteca “Chelliana” di Grosseto (con orario dalle 10.30 alle 12-30), giovedì 11 dicembre alla biblioteca di Orbetello (orario dalle 18 alle 20) e giovedì 18 dicembre alla biblioteca “La Piccola” di Capalbio (orario dalle 18 alle 20).

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi, scrivendo a fib.biblioteche@gmail.com o recandosi nella propria biblioteca comunale di riferimento.

Per informazioni: www.bibliotechedimaremma.it