Il Collegio dei geometri rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri

Grosseto. A seguito delle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Grosseto per il quadriennio 2025/29, sono risultati eletti i seguenti geometri:
- Luca Fè;
- Patrizio Sgarbi;
- Cristina Benigni;
- David Fucile;
- Marco Farmeschi;
- Andrea Marasco;
- Maria Maddalena Totarelli.
Il nuovo consiglio, nella riunione del 13 novembre scorso, ha attribuito così le cariche:
- presidente Patrizio Sgarbi;
- vice presidente Luca Fé;
- segretario Cristina Benigni.