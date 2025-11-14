Home GrossetoIl Collegio dei geometri rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri
Il Collegio dei geometri rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri

Presidente è stato nominato Patrizio Sgarbi

Grosseto. A seguito delle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Grosseto per il quadriennio 2025/29, sono risultati eletti i seguenti geometri:

  • Luca Fè;
  • Patrizio Sgarbi;
  • Cristina Benigni;
  • David Fucile;
  • Marco Farmeschi;
  • Andrea Marasco;
  • Maria Maddalena Totarelli.

Il nuovo consiglio, nella riunione del 13 novembre scorso, ha attribuito così le cariche:

  • presidente Patrizio Sgarbi;
  • vice presidente Luca Fé;
  • segretario Cristina Benigni.
